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غوتيريش يدعو لإنهاء “الرعب” في غزة

الثلاثاء 28 مايو 2024 02:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غوتيريش يدعو لإنهاء “الرعب” في غزة



أ ف ب/سما/

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجوم الإسرائيلي على مخيم للنازحين في مدينة رفح، ودعا إلى إنهاء “الرعب” في قطاع غزة.


وعلى حسابه بموقع إكس، أشار غوتيريش إلى أن “المدنيين الأبرياء الذين حاولوا الهروب من الصراع المميت لقوا حتفهم نتيجة للهجوم الإسرائيلي”.


وأشار غوتيريش إلى عدم وجود مكان آمن في غزة، قائلاً: “هذا الرعب يجب أن ينتهي”.


ومساء الأحد، استشهد 45 فلسطينيا وأصيب 249 آخرين، أغلبهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقة تل السلطان شمال غرب رفح.


وأثارت المجزرة انتقادات إقليمية ودولية حادة لإسرائيل، مع اتهامات بتحدي قرارات الشرعية الدولية، ودعوات لفرض عقوبات والضغط عليها لإنهاء “الإبادة الجماعية” ووقف الهجوم البري المتواصل على رفح منذ 6 مايو/ أيار الجاري.


ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا على غزة، خلفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

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