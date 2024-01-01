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"المقاومة الإسلامية في العراق": استهدفنا أهدافا عسكرية في إيلات بـ3 مسيّرات

الثلاثاء 28 مايو 2024 02:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"المقاومة الإسلامية في العراق": استهدفنا أهدافا عسكرية في إيلات بـ3 مسيّرات



بغداد/سما/

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" مساء اليوم الاثنين، أنها استهدفت أهدافا عسكرية في إيلات، بواسطة 3 طائرات مسيّرة.


وقال "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في غزّة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العــراق أهدافا عسكريةً في إيلات "أم الرشراش" بأراضينا المحتلة اليوم الاثنين الموافق 27 مايو 2024، بواسطة ثلاث طائرات مسيّرة، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي،  اعتراض طائرتين مسيرتين “قادمتين من جهة الشرق” كانتا في طريقهما إلى مدينة إيلات الساحلية (أم الرشراش)
وقال الجيش في بيان نشره بحسابه على منصة “إكس”: “بعد التحذيرات التي تم تفعيلها في منطقة إيلات قبل فترة قصيرة، نجحت طائرة مقاتلة جنبا إلى جنب مع مقاتلي الدفاع الجوي، في اعتراض طائرتين مسيرتين كانتا في طريقهما إلى أراضي البلاد من الشرق، ولم تقع إصابات”.


بدورها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن “صفارات الإنذار دوت في أنحاء مدينة إيلات ومحيطها، للاشتباه في تسلل طائرة مسيرة معادية”.


فيما نشرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، مقطع فيديو لعملية اعتراض طائرة مسيرة قالت إنها وقعت فوق خليج إيلات.

  

وبين الحين والآخر، تبنت فصائل المقاومة في العراق قصف مناطق في إسرائيل، وقواعد أمريكية في سوريا والعراق ردا على الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، محذرة الولايات المتحدة من أنها "ستزيد عدد العمليات المسلحة ردا على مواصلة واشنطن تقديم المساعدة العسكرية للجيش الإسرائيلي".

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