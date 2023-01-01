غريفيث: إفلات "إسرائيل"من العقاب لا يمكن أن يستمر

نيويورك/سما/

أدان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، الاثنين، القصف الإسرائيلي لمخيم نازحين بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، قائلا إن “مثل هذا الإفلات من العقاب لا يمكن أن يستمر”.



ومساء الأحد، استشهد 45 فلسطينيا وأصيب 249 آخرون، أغلبهم أطفال ونساء في “مجزرة” إسرائيلية جديدة استهدفت خيام نازحين بمنطقة تل السلطان شمال غرب رفح، وفق أرقام رسمية فلسطينية.



وكتب غريفيث، في منشور على حسابه عبر منصة إكس، إنه “خبر مروع جديد قادم من غزة، القصف الإسرائيلي على رفح الليلة الماضية أدى إلى مقتل العشرات من الأشخاص، كثير منهم نساء وأطفال أحرقوا أحياء”.



وفي إشارة إلى التحديات التي لا تزال مستمرة في إيصال المساعدات إلى غزة، قال غريفيث: “ما زلنا غير قادرين على استلام البضائع من معبر كرم أبو سالم بالحجم المطلوب بسبب العوائق والقتال الدائر”.



كما دعا المسؤول الأممي إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين وضمان سلامتهم، قائلاً: “مثل هذا الإفلات من العقاب لا يمكن أن يستمر، احموا المدنيين، اسمحوا لهم بالعثور على الأمان والمساعدات”.

وهذه المنطقة زعمت إسرائيل سابقا أنها آمنة ولم تحذر سكانها ولم تطلب إخلاءها من النازحين، وجاء قصفها بعد يومين من إصدار محكمة العدل الدولية أمرا بوقف الهجوم البري الإسرائيلي على رفح فورا.



وأثارت “المجزرة” انتقادات إقليمية ودولية حادة لإسرائيل، مع اتهامات بتحدي قرارات الشرعية الدولية، ودعوات لفرض عقوبات والضغط عليها لإنهاء “الإبادة الجماعية” ووقف الهجوم البري المتواصل على رفح منذ 6 مايو/ أيار الجاري.



ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا على غزة، خلفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.