أنقرة تنتقد تصريحات “غير محترمة ” لوزير خارجية إسرائيل تسيء للرئيس أردوغان

أنقرة/سما/

انتقدت أنقرة بشدة، الإثنين، تصريحات أطلقها وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تسيء للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووصفتها بأنها “غير محترمة ولا أساس لها”.

وقالت وزارة الخارجية التركية إن أسلوب كاتس “غير المحترم واتهاماته التي لا أساس لها” ضد الرئيس أردوغان، “مجرد جهد لا طائل منه لتغيير الأجندة المتعلقة بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين”.

وأوضحت الخارجية التركية، في بيان، أن إسرائيل قتلت نحو 40 ألف فلسطيني بقطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأضاف البيان أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “هي التي قتلت بوحشية عشرات الفلسطينيين الأبرياء في هجوم على مخيم للنازحين الليلة الماضية”، مؤكدا أن “أي شخص متواطئ في هذه الجرائم سيحاكم أمام المحاكم الدولية”.

ومساء الأحد، استشهد 45 فلسطينيا وأصيب 249 آخرين، أغلبهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقة تل السلطان شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأكد بيان الخارجية التركية أن أنقرة ستواصل الدفاع عن العدالة وحقوق الفلسطينيين.

يذكر أن وزير الخارجية الإسرائيلي نشر على موقعه في منصة إكس منشوراً مسيئا للرئيس أردوغان.