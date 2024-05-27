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"القسام" تبث رسالة مصورة عن قتلى لواء إسرائيلي وتتوعده (شاهد)

الإثنين 27 مايو 2024 09:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القسام" تبث رسالة مصورة عن قتلى لواء إسرائيلي وتتوعده (شاهد)



غزة/سما/

بثت كتائب القسام، رسالة مصورة، وجهتها لجيش الاحتلال، وتحديدا اللواء 401، الذين شن الهجوم على معبر رفح البري، وذكرته بما فعلته به في قطاع غزة.

وعرضت القسام، مشاهد لمدرعة الاحتلال التي اقتحمت معبر رفح، وهي ترفع علم الاحتلال، وعلم اللواء 401 في جيش الاحتلال، والذي يطلق عليه اسم "أعقاب الفولاذ".

واستعرضت رسالة القسام، صورا لضباط اللواء، الذين قتلوا في المعارك مع المقاومة في قطاع، غزة، وتوعدت عناصره المتبقين.

وجاء تشكيل اللواء نتيجة توسيع وتقسيم اللواء 14 مدرع الذي سيطر معه على الخط الدفاعي لقناة السويس الذي يبلغ طوله 160 كم في سيناء، إبان فترة احتلالها بعد عام 1967.

وتكبد اللواء خسائر فادحة في الأيام الأولى لحرب أكتوبر 1973، وأعيد تشكيله ونقل إلى سيناء ليواصل نفس النهج الذي كان عليه قبل الحرب، وأخلى سيناء بموجب اتفاقية كامب ديفيد مع مصر، وانتقل إلى غور الأردن.

وشارك اللواء في الاجتياح الإسرائيلي للبنان، كجزء من الفيلق الشرقي عبر سلسلة جبال لبنان، شاركت إحدى كتائب اللواء في معركة السلطان يعقوب، ووصلت إلى طريق بيروت دمشق السريع.

خلال الثمانينات والتسعينات، تناوب اللواء بين مهام مشاة متنوعة في الضفة الغربية، وخاصة في غور الأردن، مع مهام الدبابات في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان.

ومع اندلاع العدوان الإسرائيلي على لبنان، عام 2006 كان اللواء 401 من بين الوحدات الأولى التي نقلت شمالا للقتال، وقاتل معظم اللواء في المنطقة الشرقية، قرب قرى مركبا وبنت جبيل ووادي السلوقي.

وخسر ما مجموعه 12 جنديا في الحرب، منهم أربعة قتلوا بعد أن أصيبت مركبتهم الهندسية المدرعة من طراز بوما، كما أصيب العشرات من جنوده.

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