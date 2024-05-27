استطلاع: 70% من الإسرائيليين يرغبون في إزاحة نتنياهو

القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع، أجرته هيئة البث الإسرائيلية، أن "70% من الإسرائيليين يرغبون في إزاحة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والتعجيل في إجراء انتخابات".

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" الأميركية أنّ "إسرائيل"، التي تتعرض لضغطٍ متزايد من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، تحتاج الآن، أكثر من أي وقت مضى، إلى "قيادة مسؤولة ورصينة، لا يرغب رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، في توفيرها، ولا يستطيع ذلك".

وأشارت الصحيفة إلى أنّ إجراءات المحاكم تُعَدّ ضربة لـ"إسرائيل"، مؤكدةً أنّ الضغط الدولي، بشأن الكارثة الإنسانية في غزة، يسلط الضوء على مدى "صعوبة دعم نتنياهو واليمين، الذي يعتمد عليه من أجل المحافظة على تماسك ائتلافه الحاكم، حتى بالنسبة إلى الحلفاء".



وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الاثنين، أنّ المعنويات في "إسرائيل" تتراجع مع انهيار محادثات إطلاق سراح الأسرى، مشيرةً إلى وجود مزيد من الاعتقاد باستحالة تحقيق النصر الكامل على "حماس"، مسلّطةً الضوء على الانقسامات الحادة في المجتمع.