لواء إسرائيلي متقاعد: جيشنا يخسر الحرب في غزة (شاهد)

القدس المحتلة/سما/

قال اللواء المتقاعد بجيش الاحتلال، إسحق بريك، إن الجيش يخسر في قطاع غزة، أمام المقاومة الفلسطينية، مشيرا إلى أنه حذر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من الدخول إلى القطاع قبل العدوان.



وقال بريك، إنه التقى 6 مرات، بنتنياهو قبل العدوان البري على قطاع غزة، وقال إنه أطلعه على تقارير صعبة، من قادة الفرق والألوية والكتائب بالجيش، كلها تحذر من أن الجيش غير مستعد للحرب، وأن الكثير من الجنود، لم يتدربوا منذ 5 سنوات.



ولفت إلى أن آخر لقاء، كان قبل الهجوم على مدينة غزة بيوم واحد، وحذرته فيها من الدخول.



وقاطع المذيع بريك، بمداخلة قال فيها، إن الجميع يقول إن الجيش مدرب وعلى مستوى عالمي، ليرد اللواء المتقاعد، دعك مما يقولون.. جيشنا يخسر، كفوا عن الحديث يا رفاق جيشنا يخسر، لا يهم ما يقوله العالم، أنت اليوم تخسر الحرب.



وتابع: "أنت غير قادر على إسقاط حماس، لأنك تدخل غزة ولا تبقى فيها، لا توجد هناك قوات لإدخالها غزة والبقاء فيها، لقد خفضوا الجيش إلى قوات صغيرة، لأنهم قالوا إن مرحلة الحروب الكبرى انتهت، الجيش صغير جدا وغير تكنولوجي، اشتروا تكنولوجيا بالمليارات ولم يدربوا عليها الاحتياط لأنهم قالوا إنهم لا يحتاجونهم".



وأضاف: "قالوا لدينا سلاح جو وجيش نظامي، وسننتصر بجيش صغير لأن الحروب النظامية انتهت، دخلنا غزة ونحن نخسر الكثير".



وكان بريك، هاجم قبل أيام، من أسماهم "القادة الخمسة"، وهم بنيامين نتنياهو ويؤآف غالانت وهرتسي هاليفي وغادي آيزنكوت وبيني غانتس، وقال إنهم "المسؤولون بشكل مباشر عن خسارتنا الحرب أمام حماس في قطاع غزة"، فضلا عن العلاقة مع العالم.



وأوضح بريك في مقاله له بصحيفة معاريف، أن الأسوأ من ذلك كله لم يأت بعد، إنهم يتخذون قرارات تصل بنا إلى حد سحق مستوطنات الشمال والجنوب والجيش والاقتصاد وعلاقاتنا بالعالم والمجتمع والدولة.



وأشار إلى أن "هؤلاء" قرروا مؤخرا توسيع الحرب في رفح، رغم أن قراراتهم السابقة أدت إلى مقتل المئات من جنودنا وآلاف الجرحى عندما أسروا، و80 بالمئة من مساحة قطاع غزة عدا رفح، تم الانسحاب منها بعد الدخول إليها، وعادت حماس وسيطرت عليها مرة أخرى، وإعادة احتلالها لم تؤدّ لانهيار حماس، لكنها ستزيد عدد القتلى والجرحى في صفوفنا.