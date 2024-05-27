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لابيد يشن هجوما شرسا على نتنياهو

الإثنين 27 مايو 2024 09:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
لابيد يشن هجوما شرسا على نتنياهو



القدس المحتلة/سما/

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بشدة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورد على كلماته في الجلسة العامة للكنيست.

وتوجه يائير لابيد لنتنياهو بالقول: "لماذا لا تزال رئيسا للوزراء؟ كيف لا تصعد إلى هذه المنصة الآن وتطلب الصفح من الشعب وتعود إلى منزلك؟"

وأضاف لابيد: "أنت (لنتنياهو) لم تقم بدورك، لقد فشلت فشلا ذريعا، أنت رئيس وزراء غير شرعي وهذه الحكومة غير شرعية!"

وتابع: "جنود الاحتياط يخدمون لمدة 150 يوما وأخرون 170 و180 يوما، ويخاطرون بحياتهم، ويقتلون ويصابون وأنت منشغل بالحيل السياسية الخبيثة، أنت لست رئيسا حقيقيا للوزراء، بل أنت  رهينة بيد المتطرفين في حكومتك. أنت لا تفعل ما تعرف أنه صحيح، لأنك خائف حتى الموت من (الوزيرين) إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموترتش".

وأردف زعيم المعارضة الإسرائيلية متوجها بحديثه لنتنياهو: "لقد طردتك من مكتب رئيس الوزراء ذات مرة، وسأفعل ذلك مرة أخرى".

وأكمل: "الوزراء في حكومتك يسرقون المال العام ويسببون لنا المشكلات مع الشعب ويدمرون مستقبل أبنائنا..في ظل هذه الحكومة لن نحقق انتصارا في الحرب.. نحتاج إلى إجراء انتخابات فورية لتشكيل حكومة متوازنة وجادة".

وشدد لبيد على أن نتنياهو "يتسبب في تفويت فرصة تاريخية للتوصل إلى اتفاق سلام إقليمي، يؤدي إلى تسوية في غزة وفي الشمال. وقال: "كل ما لديك لأن تقوله هو لا حمستان ولا فتحستان، لأن هذا هو ما تبقى من قيادتك - القوافي. لقد حان الوقت لكي تفعل الشيء المطلوب لمرة واحدة في حياتك: اذهب إلى بيتك".

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