  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو يعتبر مجزرة رفح "خطأ كارثيا" ويقول: مطالب السنوار استسلامية

الإثنين 27 مايو 2024 06:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يعتبر مجزرة رفح "خطأ كارثيا" ويقول: مطالب السنوار استسلامية



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن استهداف المقاتلات الإسرائيلية لخيام النازحين في رفح مساء أمس الأحد، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات، "كان خطأ كارثيا".

وفي خطاب بالكنيست، زعم نتنياهو أن يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة "يطالب إسرائيل بشروط استسلامية تشكل خطرا على وجودها".

وأردف: "لست مستعدا لإنهاء الحرب قبل تحقيق كل أهدافها ولن أرفع علم الاستسلام، وسنواصل القتال".

ونفى نتنياهو أن يكون النهج الذي يتبعه هو العائق الأساسي الذي يحول دون التوصل إلى صفقة تضمن الإفراج عن أسرى إسرائيليين في قطاع غزة، وزعم أنه "منذ نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي وحتى الآن تلقيت 5 طلبات من فريق التفاوض لإبداء مزيد من المرونة في الشروط (الإسرائيلية) وصادقت على كافة المقترحات".

وأضاف أن "الإحاطات المتكررة بأننا العقبة أمام التوصل إلى الصفقة هي مخادعة وكاذبة، لا تؤذي عائلات الرهائن فحسب، بل تؤدي إلى شيء أسوأ، تجعل من عملية تحريرهم بعيدة المنال"، وتابع "بدلا من توجيه اللوم للسنوار، فإنه يتم توجيهه نحو إسرائيل. السنوار سعيد لأن هناك من يقوم بالعمل من أجله، ويرى أن إسرائيل تقدم المزيد والمزيد من التنازلات".

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يرتكب مجزرة في رفح: عشرات الشهداء والجرحى بقصف استهدف مخيماً للنازحين (فيديوهات)

إعلام عبري: مقتل جنديين مصريين في تبادل إطلاق نار مع الجيش الإسرائيلي عند معبر رفح

جيش الاحتلال يزعم اغتيال قيادييْن بحماس في مجزرة رفح

إسرائيل تقدّم مقترحين لصفقة لا يشملان وقفاً للحرب

المنظومة الأمنية الإسرائيلية تعتقد أنه يمكن التعامل مع طلب حماس وقف إطلاق النار..

الكنيست تصادق على مشروع قانون للاستيلاء على مخصصات عوائل الشهداء والأسرى

الجيش المصري يصدر بيانا بعد إطلاق النار في رفح ويعلن استشهاد أحد جنوده

الأخبار الرئيسية

حماس: لن ننخرط في جولة مفاوضات جديدة مع "إسرائيل"

جيش الاحتلال يأسف على ارتكاب مجزرة في رفح !

آيزنكوت: حماس تجدد قوتها والصواب هو المضي قدما في صفقة تبادل

photo_2024-05-27_14-50-56

الجيش المصري يصدر بيانا بعد إطلاق النار في رفح ويعلن استشهاد أحد جنوده

665478b44c59b710255d5d66

استشهاد ضباط وعنصرين في الشرطة بغزة بضربة جوية إسرائيلية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية