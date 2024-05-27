نتنياهو يعتبر مجزرة رفح "خطأ كارثيا" ويقول: مطالب السنوار استسلامية

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن استهداف المقاتلات الإسرائيلية لخيام النازحين في رفح مساء أمس الأحد، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات، "كان خطأ كارثيا".

وفي خطاب بالكنيست، زعم نتنياهو أن يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة "يطالب إسرائيل بشروط استسلامية تشكل خطرا على وجودها".

وأردف: "لست مستعدا لإنهاء الحرب قبل تحقيق كل أهدافها ولن أرفع علم الاستسلام، وسنواصل القتال".

ونفى نتنياهو أن يكون النهج الذي يتبعه هو العائق الأساسي الذي يحول دون التوصل إلى صفقة تضمن الإفراج عن أسرى إسرائيليين في قطاع غزة، وزعم أنه "منذ نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي وحتى الآن تلقيت 5 طلبات من فريق التفاوض لإبداء مزيد من المرونة في الشروط (الإسرائيلية) وصادقت على كافة المقترحات".

وأضاف أن "الإحاطات المتكررة بأننا العقبة أمام التوصل إلى الصفقة هي مخادعة وكاذبة، لا تؤذي عائلات الرهائن فحسب، بل تؤدي إلى شيء أسوأ، تجعل من عملية تحريرهم بعيدة المنال"، وتابع "بدلا من توجيه اللوم للسنوار، فإنه يتم توجيهه نحو إسرائيل. السنوار سعيد لأن هناك من يقوم بالعمل من أجله، ويرى أن إسرائيل تقدم المزيد والمزيد من التنازلات".