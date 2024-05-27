حماس: لن ننخرط في جولة مفاوضات جديدة مع "إسرائيل"

القدس المحتلة/سما/

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" باسم نعيم، اليوم الاثنين، أن حركة حماس لن تنخرط في جولة مفاوضات جديدة مع الاحتلال الإسرائيلي، في ظل المجازر التي ترتكبها تل أبيب في رفح جنوبي قطاع غزة.



وقال نعيم، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "الحركة لن تقبل أن تٌستخدم المفاوضات في كل مرة من أجل كسب مزيد من الوقت لحكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو لتنفيذ مخططاتها في قطاع غزة".

وفي وقت سابق، ذكرت قناة كان العبرية: "في إسرائيل ينتظرون رد حماس حول ما إذا كان هناك سبيل للمضي قدماً في مفاوضات الصفقة."