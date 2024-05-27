  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استشهاد ضباط وعنصرين في الشرطة بغزة بضربة جوية إسرائيلية

الإثنين 27 مايو 2024 04:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد ضباط وعنصرين في الشرطة بغزة بضربة جوية إسرائيلية



غزة/سما/

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، عن استشهاد ضباط وعنصرين في الشرطة استهدفهم الطيران الإسرائيلي خلال تأديتهم واجبهم في مساندة المواطنين بمخيم النصيرات وسط القطاع.

وقالت وزارة الداخلية في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن الشهداء هم الرائد/ أحمد جمعة أبو نار، والرقيب/ محمود زياد جبر، والرقيب/ محمد أبو ريالة.

وأضافت أن "تركيز الاحتلال على استهداف ضباط وعناصر الشرطة يهدف لتقويض النظام ويعمل على إحداث الفوضى في المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة".

وتابعت: "نكرر مناشدتنا للعالم أجمع بالتدخل لوقف استهداف منتسبي جهاز الشرطة في إطار قيامهم بواجبهم المدني والإنساني تجاه المواطنين في القطاع، بموجب القانون الدولي الذي كفل الحماية لمنتسبي جهاز الشرطة".

وكثف الجيش الإسرائيلي منذ ليل أمس قصفه المدفعي وضرباته الجوية على مختلف مناطق القطاع ولاسيما مدينة رفح (جنوب غزة)، حيث ارتكب فيها مجزرة من خلال قصفه لمخيم النازحين.

وذكرت وزارة الصحة في غزة اليوم أن "حصيلة مجزرة رفح أمس ارتفعت لـ45 شهيدا منهم ( 23 من النساء والأطفال وكبار السن) و249 جريحا.

الأكثر قراءة اليوم

إعلام عبري: مقتل جنديين مصريين في تبادل إطلاق نار مع الجيش الإسرائيلي عند معبر رفح

جيش الاحتلال يزعم اغتيال قيادييْن بحماس في مجزرة رفح

إسرائيل تقدّم مقترحين لصفقة لا يشملان وقفاً للحرب

المنظومة الأمنية الإسرائيلية تعتقد أنه يمكن التعامل مع طلب حماس وقف إطلاق النار..

الكنيست تصادق على مشروع قانون للاستيلاء على مخصصات عوائل الشهداء والأسرى

مسؤولون إسرائيليون: وقت الأسرى في غزة ينفد.. و الحديث عن القضاء على حماس "كلام فارغ"

المدعية العامة الإسرائيلية: نحقق في واقعة "جسيمة جداً" في رفح.. والجيش "يأسف"

الأخبار الرئيسية

آيزنكوت: حماس تجدد قوتها والصواب هو المضي قدما في صفقة تبادل

photo_2024-05-27_14-50-56

الجيش المصري يصدر بيانا بعد إطلاق النار في رفح ويعلن استشهاد أحد جنوده

665478744c59b74ce12e94c2

إعلام عبري: مقتل جنديين مصريين في تبادل إطلاق نار مع الجيش الإسرائيلي عند معبر رفح

اسرائيل

إسرائيل تقدّم مقترحين لصفقة لا يشملان وقفاً للحرب

النازحين في رفح

قطر: قلقون من أن يعقّد قصف النازحين في رفح جهود الوساطة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية