استشهاد ضباط وعنصرين في الشرطة بغزة بضربة جوية إسرائيلية

غزة/سما/

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، عن استشهاد ضباط وعنصرين في الشرطة استهدفهم الطيران الإسرائيلي خلال تأديتهم واجبهم في مساندة المواطنين بمخيم النصيرات وسط القطاع.

وقالت وزارة الداخلية في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن الشهداء هم الرائد/ أحمد جمعة أبو نار، والرقيب/ محمود زياد جبر، والرقيب/ محمد أبو ريالة.

وأضافت أن "تركيز الاحتلال على استهداف ضباط وعناصر الشرطة يهدف لتقويض النظام ويعمل على إحداث الفوضى في المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة".

وتابعت: "نكرر مناشدتنا للعالم أجمع بالتدخل لوقف استهداف منتسبي جهاز الشرطة في إطار قيامهم بواجبهم المدني والإنساني تجاه المواطنين في القطاع، بموجب القانون الدولي الذي كفل الحماية لمنتسبي جهاز الشرطة".

وكثف الجيش الإسرائيلي منذ ليل أمس قصفه المدفعي وضرباته الجوية على مختلف مناطق القطاع ولاسيما مدينة رفح (جنوب غزة)، حيث ارتكب فيها مجزرة من خلال قصفه لمخيم النازحين.

وذكرت وزارة الصحة في غزة اليوم أن "حصيلة مجزرة رفح أمس ارتفعت لـ45 شهيدا منهم ( 23 من النساء والأطفال وكبار السن) و249 جريحا.