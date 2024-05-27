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ماكرون يستهجن الغارات الإسرائيلية على رفح

الإثنين 27 مايو 2024 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماكرون يستهجن الغارات الإسرائيلية على رفح



باريس/سما/

استهجن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الضربات الإسرائيلية التي أوقعت العديد من الضحايا من النازحين في رفح، داعيا إلى "وقف فوري لإطلاق النار".


وكتب ماكرون اليوم الاثنين على منصة "إكس": "غاضبون من الغارات الإسرائيلية التي أوقعت العديد من الضحايا بين النازحين في رفح".

مضيفا: "يجب أن تتوقف هذه العمليات. لا توجد مناطق آمنة في رفح للمدنيين الفلسطينيين"، داعيا "إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي والوقف الفوري لإطلاق النار".

ويأتي ذلك إثر استهداف الجيش الإسرائيلي خيام النازحين قرب مخازن وكالة الأونروا شمالي غرب رفح، ما أسفر عن سقوط 35 قتيلا وعشرات المصابين.

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