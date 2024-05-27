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أردوغان لنتنياهو: ستلقى مصير هتلر

الإثنين 27 مايو 2024 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان لنتنياهو: ستلقى مصير هتلر



أنقرة/سما/

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن هجوم إسرائيل على مخيم رفح "كشف الوجه القبيح لدولة الإرهاب"، وأن نتنياهو ومن معه لن يفلتوا من العقاب وسيلقون مصير هتلر وغيره.

وأشار أردوغان في ندوة بمركز مؤتمرات "عدنان مندريس" في ضواحي إسطنبول إلى أن أكثر من 36 ألف شخص قتلوا في غزة حتى الآن "على أيدي هؤلاء القتلة والجزارين".


ولفت إلى أن "الهجوم الإجرامي الإسرائيلي" على مخيم النازحين في رفح جاء بعد قرار محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري للعملية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأضاف: "سنفعل كلّ شيء من أجل محاسبة هؤلاء المجرمين. نتنياهو ولأنه فشل في القضاء على المقاومة الفلسطينية، ينفّذ مثل هذه الجرائم".

وقال: "نتنياهو ومن معه يعتقدون أنهم سيفرّون من المحاسبة بتقوقعهم في مكانهم.. لكنهم لن يفلتوا من العقاب، كما حصل لهتلر وغيره من المجرمين".

 وتابع: "نتنياهو بجرائمه يسعى لإطالة أمد حكمه والتهرب من المحاسبة وهو فشل في القضاء على المقاومة الفلسطينية. القتلة المجرمون الذين يرتكبون المجازر، قصفوا أمس منطقة كانوا قد أعلنوها آمنة، وهذا يكشف الصورة البشعة لدولة الإرهاب".

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