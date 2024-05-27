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ملياردير شهير يناشد المسؤولين بالسماح للمصابين الفلسطينيين بالدخول إلى مصر

الإثنين 27 مايو 2024 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملياردير شهير يناشد المسؤولين بالسماح للمصابين الفلسطينيين بالدخول إلى مصر



القاهرة/سما/

علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، على قصف القوات الإسرائيلية المتعمد لخيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية.

 

وقال ساويرس خلال تدوينة له عبر منصة "إكس" اليوم الاثنين: "أناشد المسؤولين في مصر بالسماح بدخول المصابين لمصر وسأتكفل انا بمصاريف العلاج برجاء الاستجابة ولكم خالص الامتنان ونص الثواب".

وأضاف في منشور آخر: "كفاية إجرام.. ما ذنب الأبرياء… قتل وحرق الأبرياء في رفح.. يا رب تدخل أنت فلقد عجز البشر .. وماتت الإنسانية".

ويأتي ذلك إثر استهداف الجيش الإسرائيلي خيام النازحين قرب مخازن وكالة الأونروا شمالي غرب رفح، ما أسفر عن سقوط 35 قتيلا وعشرات المصابين.

 
 

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