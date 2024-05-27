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"سرايا القدس" تعرض مشاهد لاستهدافها مبنى تحصنت فيه قوة إسرائيلية بمخيم جباليا

الإثنين 27 مايو 2024 04:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
"سرايا القدس" تعرض مشاهد لاستهدافها مبنى تحصنت فيه قوة إسرائيلية بمخيم جباليا



غزة/سما/

نشرت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مشاهد لاستهداف مقاتليها مبنى تحصنت فيه قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأوضح الإعلام الحربي لـ"سرايا القدس" ضمن الفيديو المنشور، أنها "مشاهد من استهداف جنود العدو بقذيفة مضادة للأفراد في أحد المباني شرق مخيم جباليا ضمن معركة طوفان الأقصى".

وكانت "سرايا القدس" نشرت أمس الأحد، مشاهد استهداف مقاتليها تجمعا للآليات الإسرائيلية بعبوات "أبابيل" شرقي مخيم جباليا.

وأعلن الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة مساء السبت الماضي، تنفيذ مقاتلي القسام عملية مركبة شمال قطاع غزة وتمكنوا من الاشتباك مع أفراد قوة إسرائيلية وأوقعوا جميع أفرادها بين قتيل وجريح وأسير.

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