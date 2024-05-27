الإعلام العبري يتساءل: "لماذا يقتحم الجيش المصري دفاعات العدو؟"

القدس المحتلة/سما/

سلطت وسائل إعلام إسرائيلية الضوء على المناورة العسكرية المصرية الضخمة التي نفذها الجيش الثاني الميداني مؤخرا بالذخيرة الحية أمام وزير الدفاع المصري في سيناء.



وشارك الفريق محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، المرحلة الرئيسية من التمرين التعبوي بالذخيرة الحية، مع جنود من إحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.

وتسأل موقع " nziv" الإخباري الإسرائيلي، المتخصص في الشؤون العسكرية خلال تقرير له قائلا: "لماذا تجري مصر مناورة بالذخيرة الحية مع وحدات الجيش الثاني المسؤولة عن حدود إسرائيل الآن؟ هل تحاول مصر توجيه رسالة تهديد غير مباشرة لإسرائيل بشأن نشاطها في رفح؟"

والجيش الثاني الميداني هو أحد مكونات القوات المسلحة المصرية ويقع مقره الرئيسي في منطقة الإسماعيلية.

وتأسس الجيش الميداني الثاني عقب حرب عام 1948، ويتكون من عدة فرق وألوية.

ورصد الموقع العبري معلومات أساسية عن وحدات الجيش الثاني الميداني وتسليحها:

الوحدات الرئيسية:

1. فرق المشاة:

- فرق المشاة تضم عدة وحدات مثل الكتائب والسرايا، وتتخصص في العمليات البرية التقليدية.

- يشمل التسليح بنادق هجومية ورشاشات ومدافع هاون وقنابل يدوية.

2. الفرق المدرعة:

- بما في ذلك دبابات القتال الرئيسية ومركبات المشاة.

- يشمل التسليح دبابات وناقلات جنود مدرعة مثل M1A1 Abrams وM60 Patton وBMP-1 وBMP-2.

3. المدفعية:

- وتتكون من مدافع الهاوتزر والبنادق المقطورة.

- يشمل التسليح مدافع M109 وM777.

4. الدفاع الجوي:

- وحدات الدفاع الجوي مسؤولة عن حماية الأجواء فوق المناطق العسكرية.

ويشمل التسليح صواريخ سام (SA) مثل سام 6 وسام 2، وأنظمة الدفاع الجوي المحمولة على الكتف.

5. الهندسة العسكرية:

- يقوم بمهام مختلفة مثل إزالة الألغام وبناء الجسور والتحصينات.

- التسليح يشمل المعدات الهندسية الخاصة والآليات الثقيلة مثل الجرافات والشاحنات.

6. الخدمات اللوجستية:

- مسؤول عن تقديم الدعم اللوجستي للقوات من غذاء ومعدات طبية وذخيرة.

أنواع التسلح:

– البنادق الهجومية: مثل AK-47 و FN FAL والبنادق الحديثة مثل كولت M4.

- الرشاشات: مثل FN MAG، PKM.

– الدبابات القتالية: مثل M1A1 Abrams، T-62، T-80.

– المركبات المدرعة: مثل BMP-1، BMP-2، M113.

- مدافع الهاوتزر: مثل M109، M777.

– الصواريخ المضادة للدروع: مثل RPG-7، كونكورس.

- أنظمة الدفاع الجوي: مثل صواريخ سام 2 وسام 6 وإيغلا.

المهام الأساسية:

- حماية الحدود الشرقية لمصر.

- المشاركة في العمليات العسكرية المشتركة مع أفرع القوات المسلحة الأخرى.

- تنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب في مناطق مثل شمال سيناء.

- تقديم المساعدات والمساعدات الإنسانية في حالات الطوارئ.