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لازاريني: 192 من موظفي "الأونروا" قتلوا في غزة

الإثنين 27 مايو 2024 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
لازاريني: 192 من موظفي "الأونروا" قتلوا في غزة



غزة/سما/

أشار فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إلى مقتل 192 من موظفي الوكالة في قطاع غزة "في حصيلة غير مسبوقة".

وأضاف لازاريني أن "14 جهة مانحة استأنفت مساهماتها للوكالة والجهة المانحة المتبقية هي الولايات المتحدة الأمريكية".

وذكر أن "هناك حملات تهدف إلى وصمنا بالإرهاب لإخراجنا من غزة والقدس".

وأشار إلى أن "الوضع في المخيمات صعب ومن المهم جدا تمكين الوكالة من أداء خدماتها للاجئين الفلسطينيين". 

وتابع مفوض الوكالة أن "المعلومات الواردة من مدينة رفح عن مزيد من الهجمات على العائلات التي تبحث عن مأوى مرعبة".

وفي وقت سابق من اليوم، رجح متحدث "الأونروا" في غزة عدنان أبو حسنة بلوغ حصيلة قتلى وجرحى الضربة الإسرائيلية الأخيرة لمخيم النازحين في مدينة رفح الـ100 شخص.

وقصف الطيران الإسرائيلي ليل الأحد منطقة مكتظة بالنازحين في رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، ما اسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن أن القصف الإسرائيلي أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص في منطقة مصنفة آمنة قرب مدينة رفح.

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