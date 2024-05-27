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"إسرائيل" تطالب القنصلية الإسبانية بتعليق تقديم خدماتها بالضفة اعتبارا من مطلع يونيو المقبل

الإثنين 27 مايو 2024 04:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تطالب القنصلية الإسبانية بتعليق تقديم خدماتها بالضفة اعتبارا من مطلع يونيو المقبل



القدس المحتلة/سما/

أعلنت الخارجية الإسرائيلية أنها طلبت من القنصلية الإسبانية في القدس تعليق تقديم الخدمات للفلسطينيين في الضفة الغربية اعتبارا من الأول من يونيو المقبل.


وأوضحت الوزارة في بيان لها أن القنصلية الإسبانية في القدس "مخوّلة تقديم خدمات قنصلية لسكان المنطقة القنصلية في القدس فقط، وغير مخوّلة تقديم خدمات أو القيام بنشاط قنصلي لسكان المنطقة الخاضعة للسلطة الفلسطينية".

وقال وزير الخارجية يسرائيل كاتس في بيان منفصل: "اليوم نفذت إجراءات عقابية أولية ضد القنصلية الإسبانية في القدس بعد اعتراف الحكومة الإسبانية بدولة فلسطينية"، مضيفا "لن نقبل بالمساس بسيادة إسرائيل وأمنها".

ومضى بالقول: "كل من يمنح مكافأة لحماس ويحاول إقامة دولة فلسطينية إرهابية لن يكون على اتصال بالفلسطينيين".
وإسبانيا هي واحدة من أكثر الدول الأوروبية انتقادا لإسرائيل بسبب الحرب المستمرة في قطاع غزة.

والأسبوع الماضي، أعلنت إسبانيا وإيرلندا والنروج قرارها الاعتراف بالدولة الفلسطينية اعتبارا من 28 مايو ما أثار انتقادا شديدا من إسرائيل.

والأحد، برر وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس قرار حكومته قائلا من بروكسل إن الاعتراف بدولة فلسطين "هو إحقاق العدالة للشعب الفلسطيني وأفضل ضمانة لأمن إسرائيل".

أ ف ب

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