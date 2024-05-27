  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

صورة: جندي إسرائيلي يسرق نظارات بن غورويون

الإثنين 27 مايو 2024 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة: جندي إسرائيلي يسرق نظارات بن غورويون



القدس المحتلة/سما/

أفاد موقع "والاه" الإسرائيلي بأن جنديا سرق نظارات ديفيد بن غوريون مؤسس الدولة الإسرائيلية من المتحف والضريح المقام له في مستوطنة سديه بوكير.

وذكر الموقع أن شرطة ديمونة تلقت شكوى الليلة الماضية (الأحد) بشأن اختفاء نظارة بن غوريون، مبينة أن التحقيق السريع الذي أجراه رجال الشرطة أدى إلى تحديد أن المشتبه به في عملية السرقة، هو جندي من الجيش كان هناك في دورية.

وتبين أن النظارات كانت موضوعة على المكتب داخل منزله الذي تم تحويله إلى متحف في كيبوتس "سديه بوكير".

-

وفور تلقي البلاغ، أوعز قائد الشرطة بالتحرك السريع وتعقب مرتكب الجريمة لتحديد مكان النظارات المسروقة التي تعتبر ذات قيمة تاريخية ووطنية، وإعادتها إلى الموقع التراثي.

وتم تفتيش القاعدة العسكرية، حيث عثر الضباط على النظارات. وتم احتجاز الجندي للتحقيق معه في محطة ديمونة، وفي النهاية تم إطلاق سراحه كبديل للاعتقال بشروط مقيدة.

الأكثر قراءة اليوم

إعلام عبري: مقتل جنديين مصريين في تبادل إطلاق نار مع الجيش الإسرائيلي عند معبر رفح

جيش الاحتلال يزعم اغتيال قيادييْن بحماس في مجزرة رفح

إسرائيل تقدّم مقترحين لصفقة لا يشملان وقفاً للحرب

المنظومة الأمنية الإسرائيلية تعتقد أنه يمكن التعامل مع طلب حماس وقف إطلاق النار..

الكنيست تصادق على مشروع قانون للاستيلاء على مخصصات عوائل الشهداء والأسرى

مسؤولون إسرائيليون: وقت الأسرى في غزة ينفد.. و الحديث عن القضاء على حماس "كلام فارغ"

المدعية العامة الإسرائيلية: نحقق في واقعة "جسيمة جداً" في رفح.. والجيش "يأسف"

الأخبار الرئيسية

آيزنكوت: حماس تجدد قوتها والصواب هو المضي قدما في صفقة تبادل

photo_2024-05-27_14-50-56

الجيش المصري يصدر بيانا بعد إطلاق النار في رفح ويعلن استشهاد أحد جنوده

665478b44c59b710255d5d66

استشهاد ضباط وعنصرين في الشرطة بغزة بضربة جوية إسرائيلية

665478744c59b74ce12e94c2

إعلام عبري: مقتل جنديين مصريين في تبادل إطلاق نار مع الجيش الإسرائيلي عند معبر رفح

اسرائيل

إسرائيل تقدّم مقترحين لصفقة لا يشملان وقفاً للحرب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية