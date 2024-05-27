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الجزائر تعتزم إعادة طرح ملف عضوية فلسطين أمام مجلس الأمن

الإثنين 27 مايو 2024 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجزائر تعتزم إعادة طرح ملف عضوية فلسطين أمام مجلس الأمن



الجزائر/سمام

أعلن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف عزم بلاده على إعادة طرح ملف عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي.

ودعا العطاف، خلال كلمة ألقاها أمس الأحد أثناء مشاركته في الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي حول القضية الفلسطينية، الذي انعقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل، دعا إلى اتخاذ خطوات ملموسة لإقامة الدولة الفلسطينية كحل عادل ودائم ونهائي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، شدد عطاف على ضرورة استغلال الزخم الذي أحدثه الاعتراف الدبلوماسي للعديد من الدول الأوروبية بدولة فلسطين، لتشجيع باقي الدول الأوروبية على القيام بالمثل وتعزيز الحلول الدائمة للصراع في الشرق الأوسط.

وأعرب عطاف عن أمله في أن تساعد الأغلبية الساحقة من الدول التي أيدت هذا التحرك في الجمعية العامة للأمم المتحدة على اتخاذ القرار الصحيح في مجلس الأمن على نحو يحافظ على حل الدولتين.

وفي وقت سابق، قال مصدر في الأمم المتحدة إن الجزائر وسلوفينيا طلبتا عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي يوم الاثنين لبحث الوضع في مدينة رفح بقطاع غزة.

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