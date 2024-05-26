السعودية تدعو المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف المجازر الإسرائيلية في غزة

الرياض / سما /

أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشدّ العبارات استمرار مجازر قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومواصلتها استهداف المدنيين العُزل في قطاع غزة، وآخِرها استهداف خيام النازحين الفلسطينيين بالقرب من مخازن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، شمال غربي رفح.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، عبر بيان، رفض المملكة القاطع استمرار الانتهاكات السافرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي لكل القرارات والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

وأهابت بالمجتمع الدولي ضرورة التدخل الفوري لإيقاف المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي؛ للحد من تفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.