الاحتلال يُحوّل الأسيرة وفاء جرار للاعتقال الإداري

جنين / سما /

أصدرت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، قرارًا عسكريًا بتحويل الأسيرة الجريحة وفاء جرار، من مدينة جنين، شمال الضفة الغربية، للاعتقال الإداري، رُغم خطورة حالتها الصحية.

وقالت عائلة الأسيرة "جرار" في تصريح صحفي مقتضب، إن مخابرات الاحتلال سلّمت محامي الدفاع عن الأسيرة وفاء جرار قرارًا يقضي بتحويلها للاعتقال الإداري مدة 4 شهور.

ونوهت العائلة إلى أن قرار الاعتقال الإداري صدر أثناء خضوع الأسيرة "وفاء" لعملية جراحية لبتر قدميها في مستشفى العفولة التابع لسلطات الاحتلال بالداخل الفلسطيني.

وأوضحت: "تخضع الأسيرة وفاء جرار اليوم لعملية لبتر قدميها؛ اليسرى من فوق الركبة بينما اليمنى سيتم تحديد منطقة البتر بناء على نتائج العملية.. نتابع قانونيًا نتائج العملية نطالب بتسليم الأطراف المبتورة".

ونوهت عائلة جرار إلى أن زوج المعتقلة، عبد الجبار جرار، لم يُبلغ حتى اليوم بالحالة الصحية لزوجته الأسيرة في سجون الاحتلال والتي أصيب خلال اعتقالها من منزلها في مدينة جنين.

ويوم 21 أيار/ مايو الجاري، اعتقلت قوات الاحتلال الناشطة السياسية وفاء جرار، من منزلها بحي المراح في جنين بعد مداهمته وتحطيم محتوياته والاعتداء عليها وعلى أفراد عائلتها بالضرب ومصادرة هاتفها المحمول.