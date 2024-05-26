الأردن: إسرائيل تواصل ارتكاب جرائم حرب بغزة

عمان / سما /

قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستمر بارتكاب جرائم حرب بشعة في قطاع غزة، وكان آخرها قصف مخيم النازحين غربي رفح يوم أمس.

وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، السفير سفيان القضاة، في تصريح صحفي ، اليوم الإثنين، أن استمرار الجرائم في غزة تحد صارخ لقرارات محكمة العدل الدولية وانتهاك جسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف القضاة: "هذه الأفعال والجرائم تمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية كافة".

ودعا، المجتمع الدولي بأكمله إلى التصدي لجرائم الحرب التي تقوم بها قوات الاحتلال في قطاع غزة ومحاسبة المسؤولين عنها.

وطالب الأردن، المجتمع الدولي بالتحرك بشكل فوري وفاعل، وإلزام "إسرائيل" بتحمل مسؤولية ممارساتها ومحاسبتها على أفعالها، ووقف انتهاكاتها المستمرة والمتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجدد الدعوة إلى تأمين الحماية للمدنيين العزل في غزة ولمنظمات الإغاثة وموظفيها، وخاصة الأونروا التي تقوم بدور إنساني كبير في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات للفلسطينيين.