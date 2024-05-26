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8890 حالة اعتقال بالضفة منذ "طوفان الأقصى"

الإثنين 27 مايو 2024 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
8890 حالة اعتقال بالضفة منذ "طوفان الأقصى"



غزة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس الأحد، وحتى صباح اليوم الإثنين، 14 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم طفل، وأسرى سابقون.

وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، رام الله، أريحا، وجنين، رافقها عمليات تنكيل واعتداءات، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

إلى جانب ذلك قام الاحتلال بتفجير عدد من المركبات، كما استولى على عدد آخر في بلدة كفردان قضاء جنين، على ما أفاد بيان مشترك صادر عن صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 8890 حالة، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها.

يذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقا.

#طوفان الاقصى #اعتقال

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