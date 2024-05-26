  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مقررة أممية: الإبادة الجماعية بغزة لن تنتهي دون ضغوط خارجية

الإثنين 27 مايو 2024 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقررة أممية: الإبادة الجماعية بغزة لن تنتهي دون ضغوط خارجية



نيويورك / سما /

قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، إن قصف إسرائيل لمخيم نازحين برفح، تحدٍ صارخ للقانون والنظام الدوليين.

وأضافت ألبانيز في منشور على منصة "أكس"، أن الإبادة الجماعية بغزة لن تنتهي دون ضغوط خارجية ويجب فرض عقوبات على إسرائيل وتعليق الاستثمارات والاتفاقيات والتجارة والشراكة معها.

يذكر أن 40 مواطنين استشهدوا وأصيب العشرات، الليلة الماضية، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال بعد قصفها خيام النازحين شمال غرب رفح، جنوب قطاع غزة.

وكانت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، قد أمرت الجمعة الماضية، إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف فوري لعملياتها العسكرية في محافظة رفح، وضرورة المحافظة على فتح معبر رفح، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

#مقررة أممية #غزة #فرانشيسكا ألبانيز

الأكثر قراءة اليوم

خبراء عسكريون: كيف ستغيّر عملية القسام وجه الحرب وشروط الهدنة ؟

جيش الاحتلال يزعم اغتيال قيادييْن بحماس في مجزرة رفح

المنظومة الأمنية الإسرائيلية تعتقد أنه يمكن التعامل مع طلب حماس وقف إطلاق النار..

الكنيست تصادق على مشروع قانون للاستيلاء على مخصصات عوائل الشهداء والأسرى

مسؤولون إسرائيليون: وقت الأسرى في غزة ينفد.. و الحديث عن القضاء على حماس "كلام فارغ"

استمرار الخلافات الداخلية الإسرائيلية بشأن الصفقة مع حماس: "هدوء متواصل" وليس وقف الحرب

حزب الله يقصف الاحتلال الإسرائيلي بعشرات الصواريخ.. إصابة مستوطنين واندلاع حرائق

الأخبار الرئيسية

النازحين في رفح

قطر: قلقون من أن يعقّد قصف النازحين في رفح جهود الوساطة

اسر جنود

خبراء عسكريون: القسام صدم الجميع بأسر جنود للاحتلال

إسبانيا والنرويج وأيرلندا

إسبانيا والنرويج وأيرلندا: غدا سنعترف بدولة فلسطين رسميا

photo_2024-05-26_19-54-47

الاحتلال يرتكب مجزرة في رفح: عشرات الشهداء والجرحى بقصف استهدف مخيماً للنازحين (فيديوهات)

23MVc

تنديد فلسطيني واسع بمجزرة مخيم النازحين في رفح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية