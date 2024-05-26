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شكوى جديدة ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية

الإثنين 27 مايو 2024 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شكوى جديدة ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية



لاهاي / سما /

تقدمت منظمة "مراسلون بلا حدود"، اليوم الاثنين، بشكوى جديدة أمام المحكمة الجنائية الدولية، حول "جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل بحق الصحفيين".

ودعت المنظمة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى "التحقيق في جرائم ارتكبت في حق ما لا يقل عن تسعة مراسلين فلسطينيين بين الخامس عشر من كانون الأول/ديسمبر 2023 و20 أيار/مايو 2024".

وأوضحت أنها ثالث شكوى تتقدم بها حول مقتل صحفيين في غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية بعد شكوى أولى في 31 تشرين الأول/أكتوبر وأخرى في 22 كانون الأول/ديسمبر.

وتشير الشكوى الجديدة إلى "ثماني حالات جديدة لصحفيين فلسطينيين قتلوا ومراسل جرح" جميعهم "خلال ممارسة مهامهم" الصحافية.

وأكدت المنظمة غير الحكومية أن لديها "دوافع معقولة للظن أن بعض هؤلاء الصحفيين وقعوا ضحية جرائم قتل متعمدة والآخرين وقعوا في هجمات متعمدة ضد مدنيين من جانب الجيش الإسرائيلي".

ومطلع كانون الثاني/يناير، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن الجرائم ضد الصحفيين مشمولة في تحقيقه حول جرائم الحرب في غزة.

#إسرائيل

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