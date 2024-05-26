  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 8 درجات

الإثنين 27 مايو 2024 10:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 8 درجات



غزة / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الاثنين، غائما جزئيا الى صاف، وحارا إلى شديد الحرارة، وجاف، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 8 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا جزئيًا باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلًا في بقية المناطق، الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو الاربعاء صاف إلى غائم جزئي، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج غلى مائج.

ويكون الجو يوم الخميس صافيا إلى غائم جزئي ومعتدلا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشر خلال ساعات الذروة، ومن اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.

#الطقس

الأكثر قراءة اليوم

خبراء عسكريون: كيف ستغيّر عملية القسام وجه الحرب وشروط الهدنة ؟

جيش الاحتلال يزعم اغتيال قيادييْن بحماس في مجزرة رفح

الكنيست تصادق على مشروع قانون للاستيلاء على مخصصات عوائل الشهداء والأسرى

تضاؤل نجاح سموتريتش بتنفيذ تهديداته على السلطة الفلسطينية والبنوك

مسؤولون إسرائيليون: وقت الأسرى في غزة ينفد.. و الحديث عن القضاء على حماس "كلام فارغ"

استمرار الخلافات الداخلية الإسرائيلية بشأن الصفقة مع حماس: "هدوء متواصل" وليس وقف الحرب

مقتل جنديين إسرائيليين في معارك شمالي غزة

الأخبار الرئيسية

photo_2024-05-26_19-54-47

الاحتلال يرتكب مجزرة في رفح: عشرات الشهداء والجرحى بقصف استهدف مخيماً للنازحين (فيديوهات)

23MVc

تنديد فلسطيني واسع بمجزرة مخيم النازحين في رفح

المنظومة الأمنية الإسرائيلية تعتقد أنه يمكن التعامل مع طلب حماس وقف إطلاق النار..

الكنيست تصادق على مشروع قانون للاستيلاء على مخصصات عوائل الشهداء والأسرى

665350054c59b74f0277e62f

حزب الله يقصف الاحتلال الإسرائيلي بعشرات الصواريخ.. إصابة مستوطنين واندلاع حرائق

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية