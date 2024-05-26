الطقس: الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 8 درجات

غزة / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الاثنين، غائما جزئيا الى صاف، وحارا إلى شديد الحرارة، وجاف، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 8 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا جزئيًا باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلًا في بقية المناطق، الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو الاربعاء صاف إلى غائم جزئي، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج غلى مائج.

ويكون الجو يوم الخميس صافيا إلى غائم جزئي ومعتدلا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشر خلال ساعات الذروة، ومن اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.