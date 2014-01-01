الصفدي: حكومة"إسرائيل" مستمرة بأعمال “لا شرعية” تقتل فرص السلام

عمان/سما/

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية مستمرة بأعمالها “اللاشرعية” التي تقتل فرص تحقيق السلام وتقوّض حل الدولتين وتزيد التأزيم في المنطقة.

حديث الصفدي جاء خلال مشاركته في اجتماع الشركاء الدوليين حول فلسطين الذي ترأسه النرويج في بروكسيل ويستضيفه الاتحاد الأوروبي، وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية.

وحسب الخارجية، أكد الصفدي على “ضرورة توفير الدعم اللازم للفلسطينيين وللسلطة الوطنية الفلسطينية، لتتمكن من توفير سبل العيش الكريم للفلسطينيين”.

كما أكد على ضرورة “الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف ممارساتها وإجراءاتها الأحادية اللاشرعية واللا قانونية التي تقوّض كل فرص تحقيق السلام العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين”، وفق المصدر ذاته.

وشدد الصفدي على “ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، ووقف المعاناة والكارثة الإنسانية التي يواجهها الأشقاء الفلسطينيون جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي”.

وشدد على ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع دون عوائق”.