مظاهرة أمام وزارة الجيش الإسرائيلي للمطالبة بـ”صفقة تبادل”

القدس المحتلة/سما/

تظاهر عشرات الإسرائيليين، الأحد، أمام مقر وزارة الدفاع بمدينة تل أبيب، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية، وذلك تزامنا مع بدء اجتماع لمجلس الحرب.

وقالت قناة (كان) التابعة لهيئة البث الرسمية إنّ عشرات الإسرائيليين بينهم عائلات أسرى محتجزين بغزة، تظاهروا أمام مقر وزارة الجيش، حيث ينعقد اجتماع لمجلس الحرب، بهدف الضغط على المجلس للدفع بإبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية بغزة.

وتواجدت قوات من الشرطة الإسرائيلية قرب المظاهرة، وفق القناة الرسمية.

والسبت، تظاهر آلاف الأشخاص في عدة مناطق بأنحاء إسرائيل، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة، وإجراء انتخابات مبكرة.

وشهدت المظاهرة اعتقال الشرطة متظاهرين اثنين، في تل أبيب، بتهمة إثارة الشغب وعدم احترام النظام.

وفي نفس اليوم، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن المفاوضات مع حركة “حماس” بشأن التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار ستُستأنف الأسبوع المقبل.