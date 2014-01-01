  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الكنيست تصادق على مشروع قانون للاستيلاء على مخصصات عوائل الشهداء والأسرى المحتجزة

الأحد 26 مايو 2024 09:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكنيست تصادق على مشروع قانون للاستيلاء على مخصصات عوائل الشهداء والأسرى المحتجزة



القدس المحتلة/سما/

صادقت اللجنة الوزارية للتشريعات التابعة للكنيست الإسرائيلية، اليوم الأحد، على مشروع قانون للاستيلاء على مخصصات عوائل الشهداء والأسرى الفلسطينيين المحتجزة ضمن أموال المقاصة.

وقال عضو الكنيست من حزب الصهيونية الدينية تسفي سوكوت، المبادر لمشروع القانون، إنه إذا تم إقرار مشروع القانون فإن الأموال التي نقتطعها حاليًا من أموال السلطة الفلسطينية والتي تدفعها لعائلات الأسرى والشهداء، "ستدخل على الفور خزينة الدولة".

وأشار تسفي سوكوت إلى أن الحديث يدور عن نحو 3 مليارات شيقل ستدخل خزينة إسرائيل فورا، ونحو 60 مليون شيقل كل شهر "إذا أصرت السلطة الفلسطينية على مواصلة دفع رواتب" لعائلات الأسرى والشهداء.

ويسعى مشروع القانون إلى وضع جداول زمنية وينص على أنه بعد نصف سنة من تاريخ نشر القانون المقترح، إذا استمرت السلطة الفلسطينية في دفع الأموال، فسيتم الاستيلاء على هذه الأموال لصالح خزينة الدولة (إسرائيل)، وسيديرها المحاسب العام لصالح الضحايا.

واحتجزت إسرائيل أموال المقاصة الفلسطينية عقب رفض القيادة ممثلة بسيادة الرئيس محمود عباس التوقف عن دفع مخصصات عوائل الشهداء والأسرى، إذ أكد سيادته في عدة تصريحات له "أنه لو بقي لدينا قرش واحد سنصرفه لعوائل الشهداء والأسرى".

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: أبو عبيدة يعلن عن أسر جنود إسرائيليين في جباليا

نتنياهو يرد على "تهديد" جنود الاحتياط بتمرد داخل الجيش الإسرائيلي

خبراء عسكريون: كيف ستغيّر عملية القسام وجه الحرب وشروط الهدنة ؟

اعتراف إسرائيلي: هزيمتنا الاستراتيجية على كل الأصعدة تقترب

مسؤولون إسرائيليون: هجوم رفح لن يحقق أهداف الحرب .. السنوار متمسك بعودة السكان للجنوب

كلمة مرتقبة لأبو عبيدة وردود واسعة (شاهد)

انطلاق 200 شاحنة من المساعدات إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا للدخول إلى قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

المنظومة الأمنية الإسرائيلية تعتقد أنه يمكن التعامل مع طلب حماس وقف إطلاق النار..

665350054c59b74f0277e62f

حزب الله يقصف الاحتلال الإسرائيلي بعشرات الصواريخ.. إصابة مستوطنين واندلاع حرائق

e0919379-8ba5-42ad-8701-e6c9af012fc1

مسؤولون إسرائيليون: وقت الأسرى في غزة ينفد.. و الحديث عن القضاء على حماس "كلام فارغ"

665348bc4236043506321b32

"القسام" تتصدى لآليات وجنود الاحتلال في مخيم جباليا (فيديو)

الكنيست يصدق بقراءة "تمهيدية" على مشروع قانون يعتبر "الأونروا" منظمة إرهابية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية