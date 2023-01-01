صور: بلديات في الضفة ترفع أعلام 3 دول أوروبية اعترفت بفلسطين

رام الله/سما/

عبَّرت بلديات فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة عن تقديرها لثلاث دول أوروبية اعترفت بدولة فلسطين، عبر رفع أعلام هذه الدول.

والأربعاء، أعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا اعترافها رسميا بدولة فلسطين اعتبارا من 28 مايو/ أيار الجاري، ما رفع عدد الدول المعترفة بها إلى 147 من أصل 193 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفيما رفعت بلديتا نابلس (شمال) ودورا (جنوب) أعلام الدول الثلاث، أضافت إليها بلدية رام الله علم جنوب إفريقيا.

ونهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها تل أبيب بـ”ارتكاب جرائم إبادة جماعية” بقطاع غزة، ولاحقا انضمت إلى القضية دول بينها تركيا ونيكاراغوا وكولومبيا.

وقال مهند عمرو، رئيس بلدية دورا، إن “رفع أعلام إسبانيا والنرويج وأيرلندا، الأحد، على مبنى البلدية فيه تعبير عن الشكر والعرفان لهذه البلدان”.

وأعرب عمرو عن أمله في “أن يشجع اعتراف هذه الدول مزيدا من الدول الأوروبية على الاعتراف بدولة فلسطين”.

وتابع: رفع البلديات أعلام الدول المعترفة حديثا فيه رسالة من المجتمع المحلي الذي تمثله.

ولفت عمرو أن ذلك “يشجعنا على السعي لفتح مزيد من العلاقات مع تلك الدول، والبدء في علاقات توأمة مع بلديات في مدنها”.

والسبت، رفعت بلدية نابلس أعلام النرويج وإيرلندا وإسبانيا؛ “تقديرا لقرار هذه البلدان الاعتراف بدولة فلسطين”، وفق بيان للبلدية.

و”في لفتة تقدير للدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية”، رفعت بلدية رام الله، الجمعة، أعلام جنوب إفريقيا والنرويج وأيرلندا وإسبانيا على مبنى دار البلدية، حسب بيان.