"القسام" تتصدى لآليات وجنود الاحتلال في مخيم جباليا (فيديو)

غزة/سما/

عرضت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد من تصدي مقاتليها لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في محاور التقدم بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

ونشر الإعلام العسكري في كتائب "القسام" مقطع فيديو بتاريخ اليوم الأحد 26 مايو، يظهر "مشاهد من تصدي مجاهدي "القسام" لآليات وجنود العدو في محاور التقدم بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة".

وأظهرت اللقطات عملية قنص جندي إسرائيلي، وإطلاق قذيفة نحو دبابة إسرائيلية، وإطلاق قذائف "هاون".



هذا وأعلنت "كتائب القسام" اليوم، قصف "تل أبيب" برشقة صاروخية كبيرة ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين، حيث دوي صافرات الإنذار في المدينة لأول مرة منذ بضعة أشهر، وسمعت أصوات انفجارات.

ومنذ صباح اليوم، أعلنت كتائب القسام عن شن عدة عمليات ضد الجيش الإسرائيلي، وجاء في بيانات عدة لها:

08:22 كتائب القسام تستهدف دبابة "مركفاه 4" بقذيفة "الياسين 105" في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع

09:21 كتائب القسام تدك قوات العدو المتوغلة في حي القصاصيب بمخيم جباليا بقذائف الهاون من العيار الثقيل

13:45 بعد عودتهم من خطوط القتال.. أبلغ مجاهدونا عن تمكنهم من استهداف 5 دبابات صهيونية وجرافتين عسكريتين وناقلة جند بقذائف "الياسين 105" و"تاندوم" وعبوات "شواظ" والعمل الفدائي في منطقة "بلوك 2" وشارع الداخلية بمخيم جباليا شمال القطاع

13:59 كتائب القسام تقصف "تل أبيب" برشقة صاروخية كبيرة رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين

14:29 كتائب القسام تستهدف قوات العدو المتموضعة في محور "نتساريم" بصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم

14:41 بعد عودتهم من خطوط القتال.. أبلغ مجاهدونا عن تفجير دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بعبوة "شواظ" في محيط مسجد الأنصار شرق معسكر جباليا شمال القطاع