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النرويج تسلم رئيس الوزراء الفلسطيني أوراق اعترافها بدولة فلسطين

الأحد 26 مايو 2024 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
النرويج تسلم رئيس الوزراء الفلسطيني أوراق اعترافها بدولة فلسطين



أوسلو/سما/

سلّم وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أوراق اعتراف النرويج بدولة فلسطين.

قال مصطفى: "الاعتراف يعني الكثير بالنسبة لنا... هذا هو أهم شيء يمكن لأي شخص أن يفعله للشعب الفلسطيني. إنه أمر عظيم بالنسبة لنا".


ويجتمع مصطفى أيضا مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ومسؤولين رفيعي المستوى في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين لحشد الدعم للفلسطينيين. 

وتعترف نحو 140 دولة بالدولة الفلسطينية ولكن غالبية دول الاتحاد الأوروبي الـ27 لم تعترف بها بعد.

وقال العديد منهم إنهم سيعترفون بفلسطين عندما ستكون الظروف مناسبة.

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