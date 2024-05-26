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مفاوضون إسرائيليون يتوجهون إلى قطر الأسبوع المقبل

الأحد 26 مايو 2024 04:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفاوضون إسرائيليون يتوجهون إلى قطر الأسبوع المقبل



القدس المحتلة/سما/

قلت هيئة البث العام الإسرائيلية “كان” ، صباح الأحد عن مسؤولين إسرائيليين قولهم أن “جولة جديدة من المفاوضات بشأن الرهائن، في مرحلة أولية وسيتضح لاحقا ما إذا كان هناك أساس لمواصلة المحادثات”.

وذكرت مصادر إسرائيلية أنه سيتم استئناف المفاوضات في الدوحة الأسبوع المقبل، عندما يصل وفدان من إسرائيل وحماس، لتقديم الخطوط العريضة لوجهات نظرهما. ومن المقرر أن يجري الجانبان محادثات غير مباشرة، حسب صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية اليوم الأحد.

ومن المقرر أن تستأنف الأسبوع المقبل مفاوضات التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس ،بعد أن التقى رئيس الموساد ديفيد برنياع ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز في باريس، وفقا لموقع صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

وبعد أن انتهت المحادثات الأخيرة دون تحقيق انفراجة، حذرت قطر من أنها تقترب من الوصول إلى طريق مسدود بعد أن بدأ الجيش الإسرائيلي هجومه على رفح.

وقالت قطر أيضا إنها تدرس إنهاء دورها كوسيط بعد انتقادات في إسرائيل بأن الدولة الخليجية لا تمارس ضغوطا كافية على حماس لقبول اقتراح الوسطاء.

وتعرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لانتقادات بسبب الحد من سلطة فريق التفاوض الإسرائيلي وتخصيص وقت ضئيل أو معدوم في الأسابيع الأخيرة لمحنة الرهائن المحتجزين منذ هجوم حركة حماس.

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