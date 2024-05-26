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على وقع هدير الصواريخ فوق تل أبيب.. بن غفير يغرّد عن رفح

الأحد 26 مايو 2024 04:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
على وقع هدير الصواريخ فوق تل أبيب.. بن غفير يغرّد عن رفح



القدس المحتلة/سما/

كتب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قبل دقائق في حسابه على منصة "إكس" عبارة مبهمة عن مدينة رفح جاء فيها: "رفح وبكل قوة!".

ويتزامن منشور المسؤول الإسرائيلي الداعي بقوة للعملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ومؤخرا في مدينة رفح جنوبي القطاع، مع مشاهد وصور لإطلاق صفارات الإنذار في وسط البلاد ووصول صواريخ قادمة من منطقة رفح نحو الأراضي الإسرائيلية.


وأكد الجيش الإسرائيلي أن الصواريخ قادمة من رفح جنوبي القطاع وأن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض عدة قذائف منها.

ودوت صافرات الإنذار، اليوم الأحد، في تل أبيب لأول مرة منذ بضعة أشهر، وسماع دوي انفجارات.

من جهتها، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، قصف "تل أبيب" برشقة صاروخية كبيرة ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.

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