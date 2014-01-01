قيادي بحماس: لم يصلنا شيء بخصوص المفاوضات

غزة / سما /

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عزت الرشق، يوم الأحد، إنه لم يصل الحركة شيء من الوسطاء فيما يخص المفاوضات.

وأضاف الرشق في تصريح صحفي ، أن "المطلوب وقف العدوان بشكل دائم وكامل في كل قطاع غزة، وليس في رفح وحدها، وهذا ما ينتظره شعبنا وهو المرتكز ونقطة البداية لأي شيء".

وأشار إلى أن "الحقيقة التي لا جدال فيها أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقتل الأسرى ولا يأبه بهم ولا بعائلاتهم".

وشدد على أن "نتنياهو لا يمل عن اللف والدوران والمراوغة وإعطاء انطباعات كاذبة عن اهتمامه بالأسرى، ويحاول كسب المزيد من الوقت لمواصلة العدوان".

وكان القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، أكد أمس السبت، أنّ الحركة لم تبلّغ من الوسطاء بأي شيئ متعلق باستئناف المفاوضات، مشيرًا إلى أنّ "الحديث اليوم عن تفاوض جديد هو أمر غير جدي".

وأوضح حمدان أنّ الحركة لا تحتاج إلى تفاوض جديد مشيرًا إلى أنّ حماس ردت على الورقة التي قدمها الوسطاء.

وبيّن أنّ المفاوضات هدفها وقف العدوان على القطاع وإنهاء الحصار وتحقيق صفقة تبادل عادلة، متابعًا "ما زلنا نعتقد أنّ "إسرائيل" تحاول الهروب من استحقاقات محكمة العدل الدولية".