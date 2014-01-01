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نصب حواجز عسكرية للاحتلال في قراوة بني حسان

الأحد 26 مايو 2024 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT



سلفيت / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال اليوم الاحد، بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، واعتدت بالضرب على شاب ما تسبب بكسر في يده، ونصبت عدة حواجز عسكرية داخل البلدة، اضافة لمطاردة عمال البناء والمزارعين، وسرقة دراجة كهربائية وجهاز هاتف محمول خلال مداهمة لعامل في احد الورش.

وقال رئيس بلدية قراوة بني حسان ابراهيم عاصي: ان جيش الاحتلال قام باقتحام البلدة وملاحقة رافعة كانت تعمل داخل البلدة ومداهمة عدد من ورش البناء في مناطق مختلفة، وكثف جنود الاحتلال من تواجدهم في البلدة، ونصبوا الحواجز في عدة حارات بهدف ارهاب ومضايقة الاهالي واستفزازهم.
وأضاف ان جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب المبرح على المواطن سياف مرعي، ما تسبب بكسر في احدى يديه تم نقله للمركز الطبي لتلقي العلاج.

وأوضح عاصي أن جنود الاحتلال قاموا بتخريب صبة باطون تعود ملكيتها للمواطن ابراهيم مرعي بمنطقة "الرويس" بالبلدة، ومصادرة دراجة وهاتف محمول تعود ملكيتهما للمواطن توفيق مرعي.

ويذكر أن بلدة قراوة بني حسان تتعرض لعمليات اقتحام ومداهمات شبه يومية وملاحقة المواطنين ومصادرة لممتلكاتهم بحجة العمل بمناطق مصنفة "ج".

#حواجز عسكرية #قراوة بني حسان #سلفيت

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