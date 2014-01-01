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الجنائية الدولية: لا أحد لديه ترخيص لارتكاب جرائم حرب

الأحد 26 مايو 2024 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجنائية الدولية: لا أحد لديه ترخيص لارتكاب جرائم حرب



لاهاي / سما /

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان اليوم الأحد إنه لا أحد لديه ترخيص لارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

واضاف خان في تصريح له أن هذه لحظة محفوفة بالمخاطر على المستوى الدولي وإذا لم نتمسك بالقانون فلن يكون لدينا ما نتمسك به.

وتابع “ليست هذه الطريقة لشن حرب وإذا كان هذا امتثالا للقانون الدولي فإن اتفاقيات جنيف لا تخدم أي غرض”.

وكان خان قال في وقت سابق إن المحكمة تسعى إلى إصدار أوامر اعتقال بحق زعيم حركة حماس يحيى السنوار ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية خلال هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل والحرب اللاحقة على غزة.

وأفاد خان في تصريح “لشبكة سي بأن إن” إن المحكمة الجنائية الدولية تسعى أيضًا للحصول على أوامر اعتقال بحق وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، بالإضافة إلى اثنين آخرين من كبار قادة حماس وهم محمد الضيف، زعيم كتائب القسام، وإسماعيل هنية، قائد رئيس المكتب السياسي للحركة.

وتمثل أوامر الاعتقال ضد السياسيين الإسرائيليين المرة الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية الزعيم الأعلى لحليف وثيق للولايات المتحدة.

ويضع القرار نتنياهو في صحبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بشأن حرب موسكو على أوكرانيا.

وستنظر لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية الآن في طلب خان لإصدار أوامر الاعتقال.

وقال خان إن التهم الموجهة إلى السنوار وهنية والضيف تشمل “الإبادة والقتل واحتجاز رهائن والاغتصاب والاعتداء الجنسي أثناء الاحتجاز”.

وتابع: “لقد صُدم العالم في السابع من أكتوبر عندما تم انتزاع الناس من غرف نومهم، ومن منازلهم، ومن الكيبوتسات المختلفة في إسرائيل”، مضيفًا أن “الناس عانوا بشدة”.

وأشار إلى أن التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل “التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراع”.

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