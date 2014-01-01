8875 معتقلا في الضفة منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي

غزة / سما /

أفادت هيئة "شؤون الأسرى والمحررين" وجمعية "نادي الأسير الفلسطيني" الحقوقية، بأن حالات الاعتقال لدى الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر 2023 الماضي، قد ارتفعت إلى 8875 معتقلًا من الضفة الغربية والقدس.

وقالت المؤسسات الحقوقية في بيان صحفي مشترك، اليوم الأحد، إن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، ارتفعت إلى أكثر من 8875، وهي تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

ونوهت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 20 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة المحتلة؛ بينهم أطفال وأسرى محررون.

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات: بيت لحم، رام الله، نابلس، الخليل، جنين، والقدس. وبيّنت المؤسسات الحقوقية: "رافقها اقتحام وتنكيل واسعة، إلى جانب تخريب وتدمير في منازل المواطنين".

وصرحت المؤسسات: "حملات الاعتقال هذه تشكّل أبرز السّياسات الثّابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، كما أنها من أبرز أدوات سياسة العقاب الجماعيّ".

وأكملت: "ويشكّل العقاب الجماعي أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف المواطنين، في ظل العدوان الشامل على شعبنا، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر".

وكان طاقم "وكالة سند للأنباء"، قد رصد اعتقال قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، لـ 4 مواطنين من محافظة نابلس، شابين من رام الله، وشابين من حوسان غربي بيت لحم، وإثنين من مخيم جنين.