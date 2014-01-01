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الصحة: 81 شهيدًا و223 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية بغزة

الأحد 26 مايو 2024 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: 81 شهيدًا و223 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية بغزة



غزة / سما /

أفادت وزارة الصحة، يوم الأحد، بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 81 شهيدًا و223 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة، في تصريح مقتضب ، إلى أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلنت الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 35984 شهيدًا و80643 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ودعت الوزارة ذوي الشهداء والمفقودي إلى ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر موقع الوزارة الإلكتروني، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

#الصحة

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