جيش الاحتلال يقلّص حجم قواته في رفح

غزة / سما /

قلّص جيش الاحتلال الليلة، حجم قواته شرق رفح بعد قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، التي أصدرت أوامر بوقف القتال.

وقالت القناة السابعة العبرية إن لواء جفعاتي انسحب من منطقة القتال في رفح حيث كان قد انضم قبل نحو ثلاثة أسابيع.

ويأتي انسحاب جفعاتي على خلفية تقارير تفيد بأن إسرائيل ستسمح بإعادة فتح معبر رفح من قبل الجانب المصري.

ويواصل جيش الاحتلال العملية العسكرية في رفح، بعد يومين من إصدار محكمة العدل في لاهاي أمرًا تقييديًا بوقف العملية.

وعلى الرغم من قرار المحكمة الدولية، قررت إسرائيل عدم وقف العملية العسكرية في رفح، وتستعد للمرحلة التالية مما اسمته الحملة السياسية، والتي من المحتمل أن تكون في مجلس الأمن الدولي.