الاحتلال يواصل حصار واغلاق الشيخ جراح

القدس / سما /

تواصل سلطات الاحتلال، فرض حصارها واغلاقها لعدد من الشوارع في حي الشيخ جراح في القدس، تزامنا مع احتفالات المستوطنين في "عيد الشعلة/ليج بعومر" وسط الحي.

وقامت القوات منذ ساعات مساء أمس بإغلاق شوارع في حي الشيخ جراح، ونصب السواتر والمتاريس الحديدية، ومنعت سير المركبات والمشاة في بعض المناطق.

ووسط حي الشيخ جراح، خصصت سلطات الاحتلال الأماكن لاحتفالات المستوطنين، في قطعة أرض تعود ملكيتها لعائلتين فلسطينيتين، حيث تم خلال الأيام الماضية تجهيز الأرض بالكامل "تسوية ونصب المنصات والمدرجات وأبراج الإضاءة ومكبرات الصوت ووضع الخيام"، إضافة الى قطعة أرض مجاورة "تم مصادرتها السنوات الماضية من 4عائلات فلسطينية بحجة "المنفعة العامة".

وعشرات الآلاف من المستوطنين توافدوا واقتحموا الحي، وأقاموا الطقوس الخاصة "بعيد الشعلة"، بإشعال النيران والرقص والغناء حتى ساعات فجر اليوم ويستمر الاحتفال حتى ساعات منتصف هذه الليلة.

كما أدى المستوطنون الصلاة في مغارة الحي التي يطلق عليها "قبر الصديق شمعون".

واشتكى أهالي حي الشيخ جراح ووادي الجوز والمناطق المجاورة من الأصوات الصاخبة التي استمرت حتى ساعات الفجر، إضافة الى اغلاق كامل لعدد من المفارق والشوارع في الحي والذي يعتبر أحد الشوارع الرئيسية في القدس.

ويشار أن الاحتفال الرسمي بهذا العيد يكون في منطقة" ميرون" بالجليل الأعلى، وبسبب الحرب أعلنت بأنها منطقة عسكرية مغلقة ونقل الاحتفال الى وسط مدينة القدس.