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الطقس: غائم جزئيا الى صاف

الأحد 26 مايو 2024 08:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: غائم جزئيا الى صاف



غزة / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا جزئيًا معتدلا في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، وحار إلى شديد الحرارة وجاف، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 8 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو الاربعاء صاف الى غائم جزئي، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج غلى مائج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين اليوم من تدني مدى الرؤية الافقية خلال ساعات الصباح الباكر وفي ساعات المساء والليل بسبب تشكل الضباب، ومن التعرض لأشعة الشمس المباشر خلال ساعات الذروة يوم غد الاثنين، ومن اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.

#الطقس

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