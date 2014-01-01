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تطورات اليوم الـ233 من الحرب على غزة

الأحد 26 مايو 2024 08:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تطورات اليوم الـ233 من الحرب على غزة



غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٢٣٣ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي خمسة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها ٤٦ شهيدا و ١٣٠ اصابة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٥٩٠٣ شهيد و ٨٠٤٢٠ إصابة .

وتتصدى المقاومة لاجتياح الدبابات الاسرائيلية في رفح وجباليا وسط تأكيد من شهود عيان عن هبوط طائرات اسرائيلية اكثر من مرة لنقل جنود قتلى وجرحى في رفح وجباليا.

وبثت المقاومة صورا لعملياتها وسط تصريح لافت للناطق باسم كتائب القسام يعلن فيه عن أسر وقتل مجموعة من جنود الاحتلال بجباليا شمال القطاع.

جنوب قطاع غزة

وتواصل قوات الاحتلال عملية اجتياح رفح والتي بدأت في السابع من مايو الجاري باغلاق معبر رفح وتقدم الدبابات وسط وشرق المدينة.

وارتقى ستة شهداء جراء استهداف منزل يعود لعائلة قشطة بمنطقة خربة العدس شمال مدينة رفح ليرتفع عدد الشهداء خلال ٢٤ ساعة إلى ١١ شهيدا بينهم ثلاثة استشهدوا في قصف اسرائيلي قرب دوار النجمة في مخيم الشابورة.

ولم تتغير خارطة وجود الدبابات في رفح والتي تستقر شرق المدينة وبمحاذاة الشريط الحدود مع مصر وسطها.

وفي خان يونس تمكن مسعفون من انتشال جثامين اربعة شهداء ارتقوا في وقت سابق .

وسط القطاع

واستشهد ستة مواطنين في قصف استهدف مركز العمل النسائي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وعادت طائرات الاحتلال لتقصف منزلا غير مأهول في المخيم وسط استمرار عمليات قصف مدفعي شمال المخيم.

غزة والشمال

ويواصل جيش الاحتلال هجومه على مخيم جباليا شمال قطاع غزة لليوم الـ ١٥ على التوالي .

وأعتقل جيش الاحتلال ١٨٠ مواطنا من احد مراكز النزوح وقصف احداها في بيت حانون ما ادى لاستشهاد سبعة مواطنين.

واستشهد عشرة مواطنين واصيب ١٧ في قصف على مدرسة النزلة في منطقة الصفطاوي شمال غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال "عمارة عبيد للمجمدات"، ودمرتها بشكلٍ كامل، مقابل مخبز الشرق الجديد في تل الزعتر شمال القطاع.

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