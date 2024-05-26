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200 شاحنة من المساعدات تنطلق من أمام معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا للدخول إلى قطاع غزة

الأحد 26 مايو 2024 07:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
200 شاحنة من المساعدات تنطلق من أمام معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا للدخول إلى قطاع غزة



غزة/سما/

أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأحد، بأن شاحنات تستعد على الجانب المصري لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وذكرت قناة الإخبارية، أن 200  شاحنة من المساعدات الإنسانية تنطلق من أمام معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا للدخول إلى قطاع غزة.

وأضافت، أن الشاحنات المتجهة إلى معبر كرم أبو سالم تتضمن كميات من المساعدات الغذائية إضافة إلى 4 شاحنات تحمل وقودا إلى قطاع غزة.

وأشارت القناة إلى أن الشاحنات المتجهة من معبر رفح باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة سيتم تسليمها إلى الأمم المتحدة على الجانب الفلسطيني 

وبينت أن الشاحنة الواحدة تحمل ما بين 15 إلى 20 طنا من المساعدات.

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