200 شاحنة من المساعدات تنطلق من أمام معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا للدخول إلى قطاع غزة

غزة/سما/

أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأحد، بأن شاحنات تستعد على الجانب المصري لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وذكرت قناة الإخبارية، أن 200 شاحنة من المساعدات الإنسانية تنطلق من أمام معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا للدخول إلى قطاع غزة.

وأضافت، أن الشاحنات المتجهة إلى معبر كرم أبو سالم تتضمن كميات من المساعدات الغذائية إضافة إلى 4 شاحنات تحمل وقودا إلى قطاع غزة.

وأشارت القناة إلى أن الشاحنات المتجهة من معبر رفح باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة سيتم تسليمها إلى الأمم المتحدة على الجانب الفلسطيني

وبينت أن الشاحنة الواحدة تحمل ما بين 15 إلى 20 طنا من المساعدات.