  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الجيش الإسرائيلي: تحديد هوية جندي دعا إلى التمرد على وزير الدفاع ورئيس الأركان

الأحد 26 مايو 2024 06:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي: تحديد هوية جندي دعا إلى التمرد على وزير الدفاع ورئيس الأركان



القدس المحتلة/سما/

قال الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من تحديد هوية جندي ظهر في مقطع فيديو ملثما ومسلحا، ودعا إلى التمرد على وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.


وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه سيتم التحقيق مع المشتبه به لاحقا، والتحقق مما إذا كان هو الجندي المزعوم الذي ظهر في الفيديو.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد علق على الفيديو قائلا إنه "حذر مرارا من عصيان الأوامر والتمرد"، ودعا إلى ضرورة معالجة هذه الظاهرة من أي طرف كان.

ويأتي ذلك بعدما نشر ابن نتنياهو يائير الفيديو، وأعرب عن دعمه للجندي الذي يحذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.

وقال يائير نتنياهو إنه جندي احتياط وهو لن يستجيب لأوامرهم وإنه يتبع فقط لرئيس الوزراء الاسرائيلي، وإن 100 ألف جندي احتياط يرفضون مغادرة غزة ومصرون على حكم غزة واحتلالها وجلب المستوطنين إليها.

الأكثر قراءة اليوم

محلل عسكري إسرائيلي: هذه القضية مُقلقة ومُرهقة للجيش!

بالفيديو: أبو عبيدة يعلن عن أسر جنود إسرائيليين في جباليا

جندي إسرائيلي يهدد قادة الجيش بتمرد عسكري في غزة (فيديو)

نتنياهو يرد على "تهديد" جنود الاحتياط بتمرد داخل الجيش الإسرائيلي

القسام في تسجيل مصور للإسرائيليين: هكذا يقتل نتنياهو مواطنيكم بالأسر (فيديو)

اعتراف إسرائيلي: هزيمتنا الاستراتيجية على كل الأصعدة تقترب

القيادة المركزية الأمريكية: تضرر 4 سفن على سواحل غزة

الأخبار الرئيسية

665274614236042f783010e8

احتفالات في لبنان ابتهاجا بإعلان أبو عبيدة عن أسر وقتل جنود إسرائيليين (فيديو)

بالفيديو: أبو عبيدة يعلن عن أسر جنود إسرائيليين في جباليا

نتنياهو يرد على "تهديد" جنود الاحتياط بتمرد داخل الجيش الإسرائيلي

اعتراف إسرائيلي: هزيمتنا الاستراتيجية على كل الأصعدة تقترب

هيئة البث: "إسرائيل" مستعدة لسحب قواتها من معبر رفح "لاعتبارات سياسية وعسكرية"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية