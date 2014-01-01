  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"حزب الله" يستهدف ناقلة جند إسرائيلية مدرعة (فيديو)

الأحد 26 مايو 2024 05:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" يستهدف ناقلة جند إسرائيلية مدرعة (فيديو)



بيروت/سما/

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من استهدافه لناقلة جند مدرعة في موقع المرج التابع للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية ناقلة جند مدرعة في موقع المرج التابع لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية".

وأبان الفيديو لحظة إطلاق الصاروخ، وعبر كاميرا مثبتة عليه، يمكن رؤية مساره وإصابته للمدرعة بشكل مباشر.

ويستمر "حزب الله" في تنفيذ عملياته ضد إسرائيل، منذ إطلاق حركة "حماس" عملية طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة.

ويؤكد "الحزب" أنه ينفذ هذه العمليات العسكرية "دعما لغزة"، ولخلق "جبهة مساندة" ضد الجيش الإسرائيلي، مشددا على أن توقف عملياته "رهن بتوقف العدوان على القطاع".

الأكثر قراءة اليوم

محلل عسكري إسرائيلي: هذه القضية مُقلقة ومُرهقة للجيش!

بالفيديو: أبو عبيدة يعلن عن أسر جنود إسرائيليين في جباليا

جندي إسرائيلي يهدد قادة الجيش بتمرد عسكري في غزة (فيديو)

نتنياهو يرد على "تهديد" جنود الاحتياط بتمرد داخل الجيش الإسرائيلي

القسام في تسجيل مصور للإسرائيليين: هكذا يقتل نتنياهو مواطنيكم بالأسر (فيديو)

اعتراف إسرائيلي: هزيمتنا الاستراتيجية على كل الأصعدة تقترب

كلمة مرتقبة لأبو عبيدة وردود واسعة (شاهد)

الأخبار الرئيسية

بالفيديو: أبو عبيدة يعلن عن أسر جنود إسرائيليين في جباليا

665274614236042f783010e8

احتفالات في لبنان ابتهاجا بإعلان أبو عبيدة عن أسر وقتل جنود إسرائيليين (فيديو)

نتنياهو يرد على "تهديد" جنود الاحتياط بتمرد داخل الجيش الإسرائيلي

اعتراف إسرائيلي: هزيمتنا الاستراتيجية على كل الأصعدة تقترب

هيئة البث: "إسرائيل" مستعدة لسحب قواتها من معبر رفح "لاعتبارات سياسية وعسكرية"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية