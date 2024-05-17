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طولكرم: تشكيل لجنة تحقيق حول مقتل الشاب محمد الخطيب

الأحد 26 مايو 2024 12:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طولكرم: تشكيل لجنة تحقيق حول مقتل الشاب محمد الخطيب



طولكرم/سما/

 أعلن محافظ طولكرم مصطفى طقاطقة، أنه سيتم تشكيل لجنة تحقيق حول ملابسات الحادث الذي أودى بحياة الشاب محمد أحمد الخطيب من مخيم نور شمس.

وقال طقاطقة في تصريح صحفي، إنه سيتم اطلاع ذوي الشاب الخطيب وعموم المواطنين بما جرى، مقدما التعازي لذويه وعائلته، داعيا لتمتين الوحدة الوطنية، والحفاظ على السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، خاصة في هذا الظرف الصعبة الذي يمر به شعبنا وقضيتنا الفلسطينية.

وأكد أن القانون سيأخذ مجراه حسب الأصول.

من جهته قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأنه وأثناء عمل حاجز لقوة من الأجهزة الأمنية بالقرب من دوار فرعون جنوب مدينة طولكرم لحفظ الأمن ضمن عمل اعتيادي اقتربت مركبة من الحاجز تم إعطاء سائقها إشارة للتوقف الا أنه رفض ذلك وصدم الحاجز محاولاً دعس أفراد القوة مما اضطرها لإطلاق عدة أعيرة نارية ثم اصطدمت المركبة في عامود كهرباء وتم نقل السائق مصاب للمشفى وأعلن الأطباء وفاته لاحقاً. 

وأضاف ارزيقات بأنه وبتفتيش المركبة ضبطت الأجهزة الأمنية سلاحاً نارياً وذخيرة داخلها.

وأكد ارزيقات انه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادثة.

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