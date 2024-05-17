المستشار الألماني: لا يمكننا تصور هجوم على رفح دون خسائر بشرية

برلين/سما/

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، "لا يمكننا تصور هجوم على مدينة رفح جنوب قطاع غزة دون خسائر بشرية فظيعة وغير مسؤولة".

وجدد المستشار الألماني، في مؤتمر صحفي عقده بوتسدام عاصمة ولاية براندنبورغ قرب العاصمة برلين، تحذيره إسرائيل من شن عملية عسكرية واسعة النطاق على رفح، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وشدد على أن "الحرب يجب أن تتم دائما بطريقة تحترم قواعد القانون الدولي".

وفي السياق نفسه، قال نائب المستشار الألماني روبرت هابيك، إن "المجاعة ومعاناة الفلسطينيين والهجمات في قطاع غزة تتعارض مع القانون الدولي".

جاء ذلك في كلمة ألقاها هابيك، الذي يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد وحماية المناخ، خلال فعالية بمناسبة الذكرى الـ75 لإقرار الدستور الألماني ببرلين.

وأضاف هابيك، أن حكومة بلاده "تعتقد أن إسرائيل يجب ألا تنفذ الهجوم على مدينة رفح جنوبي القطاع".