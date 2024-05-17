شاهد: سرايا القدس تقنص جنديًا إسرائيلياً في محور "نتساريم"

غزة/سما/

نشر الإعلام الحربي في سرايا القدس،اليوم السبت، مشاهد توثق قنص جندي إسرائيلي في محور "نتساريم" جنوب حي تل الهوا جنوبي غرب مدينة غزة. كما أعلنت سرايا القدس أنها استهدفت بصاروخ موجه (107) تجمعا لجنود وآليات إسرائيلية متوغلة في منطقة تبة زارع شمال شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. <div class="post-tools"><script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- samanews / under header --> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-6876232859068459" data-ad-slot="9672383740" data-ad-format="auto"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script></div>

وفي بيان آخر، قالت السرايا: " دكَّ مجاهدونا بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60 تجمع لجنود وآليات العدو في حي القصاصيب بمدينة جباليا شمال قطاع غزة.



كما أعلنت عن قصفها بقذائف الهاون تموضعا لجنود العدو على خط الامداد جنوب تل الهوا في محور "نتساريم".

وعرضت مشاهد قالت إنها لإطلاق رشقة صاروخية من محور التقدم شمال غزة اتجاه مستوطنة سديروت.

وتضمنت المشاهد عملية التجهيز، ثم إطلاق الرشقة الصاروخية من قِبل مقاتلين في سرايا القدس.

وأظهر الفيديو، الذي عرضته قناة الجزيرة، عبارة "إن المقاومة فكرة لا تموت وجذوة مستمرة".